İddia: ABD, Türkiye’ye yaptırımları her an uygulayabilir

Reuters’ın iki ABD yetkilisi de dahil olmak üzere dört kaynaktan aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye’ye her an yaptırım uygulayabilir.

Fotoğraf: Reuters

Kaynaklar, Ankara ve seçilmiş başkan Joe Biden yönetimiyle ilişkileri ciddi şekilde karmaşıklaştırması muhtemel olan, uzun zamandır beklenen adımın her an açıklanabileceğini vurguluyor.

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Reuters’ın kaynakları, yaptırımların Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ve başkanı İsmail Demir’i hedef alacağını işaret ediyor.

Bugün başlayan Avrupa Birliği zirvesinde de Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimler nedeniyle Türkiye’ye olası yaptırımlar görüşülecek.

ABD’de Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren tasarıyı Temsilciler Meclisi 78’e karşı 335 oyla onaylamıştı.

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Tasarıda Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edilmişti.