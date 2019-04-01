İddia: ABD Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldı

ABD’nin Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldığı öne sürüldü.
ABD, Ankara’nın Rusya’dan S-400’ü satın almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı yapılmasının zora gireceğini ve Türkiye’nin programdan çıkarılabileceğini açıklamıştı.
Reuters’in ABD’li iki kaynağa dayandırdığı haberde, askıya alma kararının Türkiye’ye bildirildiği öne sürüldü.
Yetkililer, bir sonraki sevkiyatta gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderiminin iptal edildiğini söyledi.
Pentagon ise iddiayla ilgili yorum yapmadı.