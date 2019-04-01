Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: ABD Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldı

ABD’nin Türkiye’ye F-35 teslimatını askıya aldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Ankara’nın Rusya’dan S-400’ü satın almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı yapılmasının zora gireceğini ve Türkiye’nin programdan çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Reklam

Reuters’in ABD’li iki kaynağa dayandırdığı haberde, askıya alma kararının Türkiye’ye bildirildiği öne sürüldü.

Yetkililer, bir sonraki sevkiyatta gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderiminin iptal edildiğini söyledi.

Pentagon ise iddiayla ilgili yorum yapmadı.

Reklam

ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı


ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi﻿

ABD endişeli: S-400’ler bizim sistemlerimizle birlikte olmaz, Türkiye tercih yapsın﻿

Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımında daha karar verememiş

Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı Senato’dan da geçti

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...