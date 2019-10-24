İddia: 10 aylık bebek marihuana dumanından zehirlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, annesi ve erkek arkadaşının içtiği marihuananın dumanından etkilendiği öne sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Anneanne E.Ç., 10 aylık torunu M.Ç.’yi aniden fenalaşması üzerine dün saat 23:30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Anneanne, hastane polisine verdiği ifadede, kızı Gül Ç. ve erkek arkadaşı Deniz Y.’nin evde marihuana kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.

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İlk müdahalenin ardından bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Uyuşturucu olup olmadığının belirlenmesi için bebekten ve annesinden kan örneği alındı.

Polis, anne Gül Ç. ve Deniz Y.’yi gözaltına aldı.