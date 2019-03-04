İddaa’nın şampiyonluk favorisi Başakşehir!

Bahis işletmesi İddaa, şampiyonluk için Başakşehir’in oranını düşürdü.

Fotoğraf: DHA

Fanatik’te yer alan habere göre İddaa Risk Yönetimi güncelleme yaparak Süper Lig’in bitmesine 10 hafta kala şampiyonluk oranlarını belirledi.

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Buna göre Başakşehir’in oranı 1.30’dan 1.20’ye indirildi. Bu da Başakşehir’in şampiyonluk şansının daha fazla görüldüğü anlamına geliyor.

Galatasaray için oran 2.70’ten 3.25’e çıkarılırken Beşiktaş’ın 15’lik oranında değişiklik olmadı.

Başakşehir Süper Lig’de 24’üncü hafta itibariyle Galatasaray’ın sekiz puan önünde 64 puanda lider konumunda.