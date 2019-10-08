‘İdari yargı hakimliği sınavı’ soruşturmasında ‘FETÖ’den 12 kişiye gözaltı

2013 yılındaki ‘idari yargı hakimliği yazılı sınavı’nda usulsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12’si gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sınav sorularının önceden ‘FETÖ’ mensuplarınca ‘sınava hazırlık amacıyla’ oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerindeki diğer örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.
Usulsüzlük yapan ve hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 12’si Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.