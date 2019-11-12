‘İdari yargı hakimliği sınavı’ soruşturmasında 27 gözaltı kararı

Ankara’da, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki ‘idari yargı hakimliği yazılı sınavı’nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 14’ü gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2013’te yapılan idari yargı hakimliği yazılı sınavında, ‘FETÖ/PDY’ mensupları tarafından usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 19 ayrı ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 14’ü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.