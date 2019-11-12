Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘İdari yargı hakimliği sınavı’ soruşturmasında 27 gözaltı kararı

Ankara’da, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki ‘idari yargı hakimliği yazılı sınavı’nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 14’ü gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2013’te yapılan idari yargı hakimliği yazılı sınavında, ‘FETÖ/PDY’ mensupları tarafından usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 19 ayrı ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Reklam

Şüphelilerden 14’ü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

‘İdari yargı hakimliği sınavı’ soruşturmasında ‘FETÖ’den 12 kişiye gözaltı

SON HABERLER

Fatih’te ölen dört kardeşin cenazesi kaldırıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan, ‘siyanürden öldüklerinden şüphelenilen’ dört kardeşin cenazelerini, aile dostu Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Gasilhanedeki işlemlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri görev yaptı. İşlemlerin ardından dört kardeş için cenaze töreni düzenlendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...