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İdare mahkemesi, zorunlu din dersine ‘Dur’ dedi

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İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen aileyi haklı buldu.

Sol’un haberine göre Ayşe Ruhan İkeda, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Piyano-Arp-Gitar anasanat dalı 6’ncı sınıf öğrencisi oğlu O.D.İ’nin zorunlu din dersinden muaf tutulması için okul yönetimine başvurdu. Okul yönetimi, karar yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu savunarak, annenin talebini reddetti.

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Yürütme durduruldu

İkeda, konuyu idare mahkemesine götürdü. İstanbul 4. İdare Mahkemesi dosyayı inceledikten sonra, 31 Mayıs 2017’de karar verilene dek yürütmeyi durdurdu.

Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Hasan-Eylem Zengin davasındaki kararına atıfta bulunularak, din dersinin zorunlu olamayacağı da vurgulandı.

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