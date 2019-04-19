İdare mahkemesi, İBB’deki veri kopyalama talimatının yürütmesini durdurdu

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına dair talimatı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Fotoğraf: ibb.istanbul

CHP ise gazetecilere gönderdiği açıklamasında, İBB’ye henüz resmi bir tebligat gelmediği kaydedildi. Açıklamada “Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır” dendi.

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İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının hemen ardından belediyenin elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını vermişti.