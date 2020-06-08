İdam mahkumu tahliye oldu: 28 yıl boşuna yatmış

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde, idam mahkumu Walter Ogrod, 28 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Philadelphia kentinde, 1988’de ölü bulunan dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Ogrod’un suçu işlediğine dair kanıt olmadığına karar verildi.

Fotoğraf: www.williamscedar.com

Barbara Jean adlı kız çocuğu evinin yakınlarında ölü bulunduktan dört yıl sonra, 1992’de tutuklanan 55 yaşındaki Ogrod, savcının, yeni kanıtlar elde edildiğini ve soruşturma sürecinde hata yapıldığını ifade etmesi üzerine geçen cuma cezaevinden çıktı.

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Ogrod’un avukatı, müvekkilinin çok yorgun olduğunu belirterek, “Tahliye olduğu için çok mutlu. Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk durağının bir akrabasının düzenlediği mangal partisi oldu. Ailesiyle hasret giderdi” ifadelerini kullandı.

İki kez yargılandıktan sonra Barbara Jean’i öldürmekten suçlu bulunan Ogrod’dan özür dileyen savcı Carrie Wood, “Barbara Jean’in bize söylemek istediklerini anlamamız için yani senin suçsuz olduğunu anlamamız için 28 yıl geçti üzgünüm” dedi.

Kamyon şoförü olarak çalışırken tutuklanan Ogrod’un polis zoruyla suçu işlediğini itiraf ettiğini anımsatan Wood, ortaya çıkan yeni bir şahidin Jean’in ölü bulunduğu noktada görülen kişinin Ogrod’a benzemediğini söylediğini, başka yeni deliller de olduğunu söyledi.

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Hakim Shelley Robins New ise dosyanın tamamen kapanmasının mümkün olmadığını söyleyerek cinayet suçlamasını düşürdü ve Ogrod’u kefaletle tahliye etti.