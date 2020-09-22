İdam mahkumu kanalizasyon borusundan kaçtı: Bu ilk kaçışı değil

Endonezya’da, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan Çinli mahkum, kanalizasyon borularından kaçtı. Mahkumun, 2017’de de kaçtığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Polis, başkent Cakarta yakınlarındaki Tangerang bölgesinde bir cezaevinde olan Cai Çangpan’ın geçen hafta boruları tünel gibi kullanarak kaçtığını duyurdu.

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Açıklamaya göre idam mahkumu, hücresindeki boruda bir delik açtı ve devamındaki boruları takip ederek kaçmayı başardı. Kaçmak için de güvenlik görevlilerinin nöbet değişim saatini bekledi.

Cakarta Polisi sözcüsü Yusri Yunus, Çinli mahkumun hücre arkadaşının, onun beş altı aydır kaçma planı yaptığını, boruyu delmek için gerekli malzemeyi de cezaevi mutfağında tamirat yapıldığı sırada bulup sakladığını anlattığını söyledi.

Cai, 135 kilogram metamfetaminle yakalandıktan sonra 2017’de idam cezasına mahkum edildi. Aynı yıl tuvaletin duvarına delik açarak kaçtıktan sonra yakalanmıştı.

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Onu her yerde arayan polis, ‘en çok arananlar listesi’ne adını ekledi.