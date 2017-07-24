İçtüzük teklifi Meclis’te: CHP ‘Anayasaya aykırı’ dedi, AKP ve MHP’liler savunmada

Meclis komisyonunda kabul edilen yeni içtüzük teklifi genel kurulda görüşülmeye başlandı.

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı yeni içtüzük teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’nda 20 Temmuz’da kabul edilmişti.

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Teklif bugün genel kurula tartışmalar eşliğinde geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmeler başlamadan söz alarak, teklifin anayasaya aykırı olduğunu iddia etti.

Özel’in aykırılık nedeniyle teklifin komisyona geri gönderilmesini yönündeki teklifi, AKP’li Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın tarafından reddedildi.

Teklifin ‘temel kanun’ olarak iki bölüm halinde görüşüleceği belirtildi. Aydın, Özel’e aykırılık önergesini maddeler görüşülürken verebileceğini söyledi.

‘Demokratik teklif’

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, teklifin geçmemesi için tartışmaların açıldığını savunarak, “Bu, demokratik bir tekliftir. Meclis’in daha verimli çalışmasını ve angarya işlerden kurtarmayı amaçlayan bir tekliftir” diye konuştu.

HDP’li Sancar’da iki ‘neden’

Kürsüye gelen HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, teklifle Meclis’in muhalefetin etkisiz olduğu bir kurum haline getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Sancar, teklifin sunulmasının iki nedeni olduğunu vurguladı: “Birincisi, parlamentoda muhalefeti iyice etkisiz kılmak, muhalefetsiz bir parlamento yaratmak. İkincisi, tek sesli bir parlamento ve tek sesli bir toplum yaratmak. Nereden çıkarıyoruz bunları? Teklifi iki bölüm halinde tartışıyoruz. Birinci bölümde, sürelerin kısaltılması ve muhalefetin inisiyatif alma imkanlarının iyice ortadan kaldırılması var. Bir grup önerisi uygulaması söz konusu. Yıllardır devam eden bu uygulamada, muhalefet partileri ülke gündeminin önemli meselelerini Meclis’e taşıma imkanı buluyorlardı. Gruplar adına 10’ar dakika konuşma yapılabiliyordu. Şimdi, bunu kısmak istiyorlar. Böylece, muhalefetin aslında bağımsız gündem yaratma konusundaki tek imkanını da iyice etkisiz ve anlamsız bir hale sokuyorlar. Bunun dışında, muhalefetin, sözünü duyurma imkanlarını ortadan kaldırma amacına yönelik bu değişiklikler İçtüzüğün çeşitli maddelerine serpiştirilmiş durumda.”

‘Kanun fabrikası’

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de “AKP ve MHP el ele Meclis’i diktatörlük inşası için bir kanun fabrikası haline getiriyorlar. Bu kanun fabrikasıyla, bu sultanlık tutkusuyla, 1921 Meclisi, hatta Osmanlı Meclis-i Mebusanı arasında da artık hiçbir bağ yoktur” diye konuştu.

MHP’li savunmada

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, 8 Haziran’da meclis başkanıyla görüştüklerini, HDP ile CHP’nin çalışmalara katılmayacağını bildirdiğini kaydetti.

“Uzlaşma aranmadı” diyen partilerin ‘müzakereden ve uzlaşmadan kaçındığını’ öne süren MHP’li Akçay, teklifle Meclis’in yasama ve denetim faaliyetlerindeki kaliteyi artırmayı amaçladıklarını söylerken, yasama ve denetim faaliyetlerini sekteye uğratacak hükümler bulunmadığını öne sürdü.

‘Vatandaşın gündem 14 dakikaya inecek’

Teklif genel kurulda görüşülmeden önce basın toplantısı düzenleyen CHP’li Özgür Özel, şu eleştirileri getirdi: “İçtüzük değişikliğiyle kürsüden konuşan milletvekilinin konuşması 10 dakikadan beş dakikaya, gruplar için 10 dakikadan üç dakikaya indirilmek suretiyle vatandaşın gündemi 40 dakikadan 14 dakikaya indirilecek.”