‘İçtüzük değişmeden muhalefetin sesi kısıldı’: CHP sabaha kadar Meclis’teydi

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Meclis’teki içtüzük tartışmalarında muhalefetin sesinin kısıldığını savunan CHP, sabaha kadar genel kurulda eylem yaptı.

Görüşmeler sırasında kendilerine yeterince söz verilmediğini belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, söz alarak sabaha kadar Meclis’ten ayrılmama kararı aldıklarını duyurdu. Oturuma başkanlık eden Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın itiraz etse de CHP’lileri ikna edemedi.

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CHP kendi getirdiği ses sistemiyle sabaha kadar Meclis’te nöbet tuttu, sırayla konuşmalar yaptı, internet üzerinden de canlı yayınladı.

Halk Tv’ye o sırada açıklama yapan Özel, şunları söyledi: “Daha tüzük değişmeden milletvekillerinin konuşma hakkını elinden aldılar. İçtüzüğün neler getirdiğini anlatmak, muhalefetin sesinin nasıl kesildiğini vurgulamak üzere CHP olarak Meclis’ten ayrılmama ve konuşturmadıkları bütün milletvekillerimizi teker teker süresiz olarak konuşturma kararı aldık. Söz sırasını konuşmayan arkadaşlarımız arasından kurayla belirliyoruz. Parlamentoda demokrasi nöbetindeyiz. Bu içtüzük değişikliğinin neler getireceğini kamuoyuna sunmak istiyoruz.”

CHP’liler Meclis’teyken, genel kurulda aydınlatmanın bir kısmı kapatıldı. Mikrofon sistemini ise CHP’liler kendi oluşturdu.

Görüşmeler sırasında 18 maddelik değişiklik teklifinin 14 maddesi kabul edildi.