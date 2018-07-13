İçtüzüğü ‘takan yok’: Eski vekil Kahraman Meclis salonunda görüşmeleri izliyor

Son seçimde aday olmayan Meclis eski başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzüğe aykırı olarak TBMM’de Genel Kurul salonuna girdiği ve görüşmeleri takip ettiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, milletvekilliği sona eren Kahraman, TBMM’de Genel Kurul salonuna girip toplantılara katılıyor, ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis içtüzüğüne göre milletvekili olmayan kişilerin Genel Kurul salonuna girmeleri yasak bulunuyor.

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Bakanların yemin töreni ve Meclis Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan Genel Kurul’a da inip tebrik kuyruğuna katıldı.

Kahraman, bakanları hem de Binali Yıldırım’ı Genel Kurul salonunda tebrik etti.

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Kahraman, görevi bırakırken Meclis’e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.