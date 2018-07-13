Diken

Yaramazlara biraz batar!

İçtüzüğü ‘takan yok’: Eski vekil Kahraman Meclis salonunda görüşmeleri izliyor

Son seçimde aday olmayan Meclis eski başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzüğe aykırı olarak TBMM’de Genel Kurul salonuna girdiği ve görüşmeleri takip ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, milletvekilliği sona eren Kahraman, TBMM’de Genel Kurul salonuna girip toplantılara katılıyor, ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis içtüzüğüne göre milletvekili olmayan kişilerin Genel Kurul salonuna girmeleri yasak bulunuyor.

Reklam

Bakanların yemin töreni ve Meclis Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan Genel Kurul’a da inip tebrik kuyruğuna katıldı.

Kahraman, bakanları hem de Binali Yıldırım’ı Genel Kurul salonunda tebrik etti.

Reklam

Kahraman, görevi bırakırken Meclis’e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.

Meclis Başkanı Kahraman ‘helallik istedi’: Dinimizin gereği

Kahraman’dan ‘FETÖ’den kaçak damat’ sorusuna: Hangi masal bu?

Meclis başkanı ‘şaşırttı’: Cumhuriyetçiyim 

Kahraman da ‘Erdoğan gibi’ korunacak: 3 milyon lira maliyetli araçlar Meclis’te

Meclis başkanı ‘formunda’: Abdülhamit’ten bu yana ‘duraklama devri’ndeydik

Meclis başkanı görmesin: Kadın oyuncular tiyatro sahnesinde!

CHP’li Özel’e ceza verilen ‘Arka Oda’ya Meclis’ten savunma: Yapılanın neresi lüks?

Meclis’teki ‘gizli fotoğraf’ tartışması sonrası CHP’li Özel’e uyarı cezası

Kahraman lüks makam odasından ‘pişman değil’: Aslan yatağından belli

Kahraman’ı Meclis arşivi yalanladı: ‘Kanlı Pazar’da MTTB başkanıydı

‘Vişneli Tayfır’ krizi: Meclis başkanının ‘Bu nasıl isim’ dediği tatlı menüden çıktı

CHP’li vekilin iddiası: Meclis Başkanı Kahraman’a 5 milyon liralık makam aracı 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...