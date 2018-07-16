‘İcraatın İçinden’: Erdoğan her ay TRT’de yarım saatlik program yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TRT’de ayda bir 30 dakikalık ‘İcraatın İçinden’ diye bir program yapacağı bildirildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 4 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 545’inci maddesi uyarınca cumhurbaşkanının faaliyetleri TRT’de tanıtılacak.

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TRT kurumu dışında hazırlanıp haber bültenleri dışında yayınlanacak olan programda, Erdoğan’ın faaliyetleri, gerekçeleri, yararları, vecibeleri, usul ve esasları kamuoyuna aktarılacak. Program radyolarda da yer alacak.

Programın cevap hakkı doğuracak nitelikte olmayacağı ve siyasi çıkar amacı taşımayacağı açıklandı.

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Ayda 30 dakikayı geçmeyecek program bir seferde verilebileceği gibi, bölünerek birkaç defada da yayınlanabilecek.

Bir ayda kullanılmayan yayın süreleri, diğer aylara aktarılmayacak.