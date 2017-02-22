‘İcraatın içinden’: Artvin’de 15 yılda 465 futbol sahası kadar orman madenciliğe açıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin’de 18 Kasım 2002 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 581 hektarlık orman alanının (yaklaşık 465 futbol sahası) madenciliğe açıldığını duyurdu.

Bakan olduğu günden bu yana yaptığı çıkışlarla bilinen Eroğlu, Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle birbirine bağlamayı amaçlayan Yeşil Yol projesi için “Niye karşı çıkılıyor anlamakta zorlanıyorum. Mükemmel olacak” demişti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Eroğlu, milletvekillerinin verdiği soru önergelerini yanıtladı.

2002 yılından bugüne kadar ‘tesis, yol, su, enerji, haberleşme, depolama ve altyapı tesisleri’ için 581.83 hektar ormanlık alanda (yaklaşık 465 futbol sahası) madencilik izni verildiğini belirten bakan, son dört yılın kasım-nisan aylarını kapsayan dönemde Trabzon’da 90 orman yangını meydana geldiğini ve 525,27 hektar orman alanının (yaklaşık 420 futbol sahası) zarar gördüğünü söyledi.

Eroğlu, geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangınları incelendiğinde, Karadeniz Bölgesi’nde orman yangınlarının kış mevsiminde yaşanmasının ‘olağanüstü bir durum’ olmadığını söyledi.

Bakan aynı bölgede son dört yılda tüm yılı kapsayan dönemde 121 adet orman yangını çıktığını, 662 hektar orman alanının (yaklaşık 530 futbol sahası) zarar gördüğünü aktardı.

Katar emiri gelmişti

Yılın ilk günlerinde Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde 20 hektarlık ormanlık alan (yaklaşık 16 futbol sahası) kül olmuştu.

Yangının ardından özellikle sosyal medyada, 18 Aralık 2016’da Trabzon’daki ‘Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı’ için kente gelen Katar emirinin ziyaretine dikkat çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şeyh Tamim bin Hamad el Tani’yi Trabzon Havalimanı’nda karşılamış, daha sonra iki lider Trabzon semalarında helikopterle ‘yatırım’ yapılması planlanan alanları gezmişti.

‘Piknikçiler yüzünden çıktı’

Eroğlu, Sürmene’de çıkan yangınla ilgili olarak “Katar Emiri’nin gelmesiyle alakası yok. Tüm mevsimlerde yangın çıkabilir” derken lodos nedeniyle nem oranının düştüğünü ve yangının kontrol altına alınmasının güçleştiğini savundu.

Yangının piknikçilerin söndürmeden bıraktıkları ateş sebebiyle çıktığını söyleyen bakan, yanan orman alanlarının hiçbir şekilde imara, açılamadığını ve ağaçlandırıldığını kaydetti.

Bakan, Çamburnu’nda Karadeniz Bakır İşletmeleri tarafından önceki yıllarda açık maden işletmesi olarak işletilen sahanın katı atık bertaraf tesisi olarak değerlendirilmesine bakanlık olarak 2006 yılında olur verdiklerini açıkladı.