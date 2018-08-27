İcra yoluyla el konan gayrimenkul sayısında patlama: Yedi ayda yüzde 5.6 arttı

Kredilerini ödeyemeyen yurttaşların ipotekli emlaklarının, bankaların eline geçtiği belirtildi. 2018 başında bankaların elinde 12 bin 744 gayrimenkul bulunurken, aradan geçen yedi ayda icra yoluyla el konan gayrimenkul sayısı yüzde 5.6 artış gösterdi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kılıç’ın haberine göre ekonomik kriz bankaları emlak zengini yaptı. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla batık krediler 74 milyar TL’ye ulaştı. İpotek olarak gösterilen binlerce gayrimenkul ise bankaların eline geçti.

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Haberde, 2018 başında bankaların elinde 12 bin 744 adet gayrimenkul bulunurken aradan geçen yedi ayda icradan el konan gayrimenkul sayısının yüzde 5.6 artış gösterdiği aktarıldı. Üstelik bir kısım gayrimenkul de değerlenme aşamasında olduğu için henüz satışa çıkarılmadı. Tüm bunlar dikkate alındığında finans sektörünün elindeki satılık gayrimenkul sayısının 15 bini geçeceği öne sürüldü.

Öte yandan son dönemlerde birçok büyük projeyi finanse eden kamu bankaları el konan gayrimenkullerde de başı çekti. Vakıf Bank’ın iki bin 940, Ziraat Bankası’nın iki bin dört, Halkbank’ın ise bin 843 satılık gayrimenkulu bulunuyor.

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Bankaların, internet sitelerinde satılığa çıkardığı gayrimenkuller Anadolu illerinde daha yoğun.

Bununla birlikte 13 özel bankanın hesabında ise beş bin 647 gayrimenkul satışı ilanı bulunuyor. Söz konusu satılık emlaklar yılbaşına göre yüzde 3.6’lık artış göstermiş durumda. Şekerbank 967 satılık gayrimenkulle özel bankalar arasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yer alan İş Bankası’nın satılık gayrimenkul ilanı ise 933’e ulaştı.

İş Bankası’nın satılık ilanları arasında 7 milyon TL’lik tavuk çiftliğinden süt imalathanesine kadar birçok konut ve 11 tane de fabrika bulunuyor.