İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırmış

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir icra takip elemanı, özel bir bankanın icra işlemlerini yürüten hukuk bürosunu sahte tahsilat makbuzuyla 828 kez dolandırdı. Avukat, dokuz ayda 200 bin lirayı zimmetine geçiren icra takip elemanından şikayetçi oldu.

Ataşehir’de bir avukatlık bürosunda çeşitli finans kuruluşları, özel ve tüzel kişilere icra ve tahsilat hizmeti veren avukat Fulya Uzunoğlu, 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak çalışan T. T. isimli kadını 23 Ekim 2018’de işe aldı. UYAP ve diğer hukuk otomasyon programlarını kullanmayı iyi bilen T. T., kısa süre sonra haciz yapılacak dosyaların koordinasyonunun başına getirildi.

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T. T. geçten yılın mart ile aralık ayları arasında dosya borçlularına haciz işlemlerinin yapılması için hukuk bürosundan düzenli olarak masraf talep etti. T. T., hukuk bürosundan aldığı masrafları icra takip elemanlarına göndermek yerine zimmetine geçirdi. Sahte tahsilat makbuzları ve haciz yapılmış gibi masraf makbuzları düzenleyen T. T. sahte belgeleri de bankanın bilgisayar sistemine girdi. Banka da sahte belgeler nedeniyle hukuk bürosuna ödeme yaptı.

Gergin hali ele verdi

Banka müfettişlerinin geçen aralık ayında yaptığı rutin denetimlerde, büroda çalışan T. T.’nin gergin halinden ve denetim sırasında birilerine sürekli mesaj atmasından şüphelenen müfettişlerin bilgisayar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda durumun farkına varması üzerine T. T. yaptıklarını müfettişlere itiraf etti.

UYAP üzerinden yapılan incelemede T. T.’nin sahte belgeyle 828 kez haksız yere icra takibi masrafı altında dokuz ayda 200 bin lirayı zimmetine geçirdiği görüldü. T. T.’nin sahte belgelerin fark edilmemesi için icra dosyalarına birden fazla baro pulu ve vekalet harcı gibi düşük masraflı makbuzlar eklediği ortaya çıktı.

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Avukat Fulya Uzunoğlu, İstanbul Anadolu başsavcılığına ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için T. T.’yi şikayet etti.

Şikayet dilekçesinde T.T.’nin, paraları üzerinde tutmayarak dört suç ortağının banka kartlarına yatırdığı öne sürüldü. Bu bağlamda Uğur C., Burcin B., Senem B. ve Ersin E.’nin banka hesaplarına tedbir konulması ve hesap hareketlerinin araştırılması istendi.

Daha önce başka bir avukatı da dolandırmış

T. T. daha önce yanında çalıştığı avukat Rıfat U.’yu da aynı biçimde dolandırmış. Halihazırda İstanbul başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülüyor.