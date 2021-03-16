İcra memurlarıyla hacze giden avukat tabancayla öldürüldü

Avukat Ersin Arslan’ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.



Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim.