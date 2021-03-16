İcra memurlarıyla hacze giden avukat tabancayla öldürüldü

Kocaeli’de bir avukat, haciz için gittiği evde tabancayla vurularak öldürüldü.
Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, bugün Gebze ilçesindeki Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak’ta bir eve gitti.
Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., tabancayla avukata ateş etti. Arslan yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan Arslan, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.’yi gözaltına alırken, cinayet silahına da el kondu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter paylaştığı mesajında, Arslan’ın öldürülmesini kınadı.