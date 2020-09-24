İcra memurları aracılığıyla bir saatliğine aldığı bebeği kaçıran baba yakalandı

Afyonkarahisar’da, boşanma aşamasında olduğu eşinden icra memurları aracılığıyla 2.5 aylık bebeğini bir saatliğine teslim alarak kaçıran baba Antalya’da yakalandı.
AA’nın haberine göre 12 Eylül’de, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde, baba M.T., velayeti annesi H.T.’de olan bebek E.T.’yi icra memurları aracılığıyla teslim aldı.
H.T., M.T., belirlenen sürenin sonunda bebeği teslim etmeyince jandarmaya ihbarda bulunuldu.
Jandarma ekiplerince, babası tarafından araç kiralanarak kaçırıldığı belirlenen bebeğin bulunması için M.T.’nin yakın akraba ve çevresindeki adresler kontrol edildi.
Kontrollerde bebeğe ulaşamayan jandarma ekipleri, M.T.’nin sosyal medya hesapları ile kiralanan aracın plaka tanıma sistemindeki kamera görüntülerini inceledi.
Bebeğin Antalya’ya kaçırıldığı tespit edilince, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na, Elmalı, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adresler bildirildi.
Jandarma ekipleri, M.T. ile bebeği Manavgat’ta bir evde buldu. Gözaltına alınan M.T., bebekle birlikte Afyonkarahisar’a götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Bebek ise annesi H.T.’ye teslim edildi.