İçme suyu arızasını tamire giden köylüler, çığ altında kaldı: Bir kişinin cenazesi dokuz saat sonra çıkarıldı

Erzurum’un İspir ilçesinde su arızasını gidermek için dağa çıkan köylüler, çığ altında kaldı. Çığa yakalanan Nevzat Bozdoğan’ın cansız bedeni 9 saat sonra çıkarıldı.

Çığ altında kalarak hayatını kaybeden Nevzat Bozdoğan (sağda). Fotoğraflar: DHA

Olay, dün saat 17:00 sıralarında İspir’e yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallenin yaklaşık bir haftadan beri arızalı olan içme suyundaki sorunu gidermek için yöre sakinlerinden Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan, 12 kilometre uzaklıktaki Gıznut Dağı’na gitti. Cuma namazı sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede beş kişi çalışma yaparken dağdan çığ koptu. Kar kütlesinin üzerlerine geldiğini gören beş kişi kaçmaya çalıştı. Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kar kütlelerinden kendi imkanlarıyla kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan karların altında kayboldu.

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Bozdoğan’ı aramak için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekipleri seferber oldu. Zor şartlar altında yapılan aramalar sonucu Bozdoğan’ın cansız bedeni gece saat 02:00 sıralarında bulundu. Bozdoğan’ın cenazesi olay yerine gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.