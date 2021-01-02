İçkiyi fazla kaçıran adam ismini Celine Dion olarak değiştirdi

Britanya’da yaşayan Thomas Dodd, şarabı fazla kaçırdığı bir gece adını Celine Dion olarak değiştirdi. Dodd’un Kanadalı şarkıcının hayranı olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

30 yaşındaki Dodd, yeni adıyla Dion, şarabın su gibi aktığı ve bolca şarkıcı Dion’un konserlerini izlediği bir gece 89 pound ödeyerek ismini yasal olarak değiştirdi.

Reklam

Fotoğraf: Twitter

Adını değiştirdiğine dair belgeler posta yoluyla eline ulaştığında durumu fark eden Dion, zarfı açtığında neredeyse bayılacağını anlattı.

Çalıştığı işyerinde insan kaynakları departmanına durumu nasıl açıklayacağı konusunda endişelense de Dion eski ismine dönme niyeti olmadığını belirtti.

Durumu başta anlayışla karşılamayan annesini “Daha kötü olabilirdi, adımı Boris Johnson yapabilirdim” diye teselli eden Dion yeni adıyla polis kontrolüne takılmamayı umuyor.