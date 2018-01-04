İçkiye vergi zammı: Yüzde 7.09

Alkollü içeceklerde vergi yüzde 7.09 artırıldı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artışa bağlı olarak güncellenen ÖTV listesini internet sitesinde yayınladı.

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Buna göre, alkollü içeceklerin ÖTV’si yeniden belirlenirken, tütün ve sigara ürünlerinin vergisinde herhangi bir artış yapılmadı.

Alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı altı aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7.09 artırıldı.

Üretici ve dağıtıcı şirketler, alkollü içkilerdeki asgari maktu vergi artış oranını satış fiyatlarına yansıtıp yansıtmamaya ya da ne kadar yansıtacağına kendi karar verecek.