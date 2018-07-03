İçkiye ÖTV zammı: Yüzde 15.5

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, MHP ile sorun yaşarsa AKP’ye Meclis’te yasa çıkarma noktasında destek olup olmayacakları yolundaki soru üzerine “Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız” diye konuştu.