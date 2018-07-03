İçkiye ÖTV zammı: Yüzde 15.5

İçkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 arttı.
Litrede 184 lira olan maktu vergi 213 liraya yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
İçkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 arttı.
Litrede 184 lira olan maktu vergi 213 liraya yükseldi.
İstanbul’da iki gencin cihada gidişinde rol oynadığı ileri sürülen sanıkların yargılandığı ilk duruşmaya İnsani Yardım Vakfı (İHH) bağlantısı damga vurdu. Mahkemenin bir ay önce tahliye ettiği sanığın ise ‘çatışma bölgelerine geçişleri organize ettiği’ ve ‘el-Kaide’ye adam kazandırma faaliyetlerinde yer aldığı’ ortaya çıktı.
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, MHP ile sorun yaşarsa AKP’ye Meclis’te yasa çıkarma noktasında destek olup olmayacakları yolundaki soru üzerine “Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız” diye konuştu.
‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’nin ‘kurucu babası’ olduğunu savunan eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, aday gösterilmemesine kırgın olduğunu belirterek, “Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik” dedi.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan hamile çocuklar skandalının ilk duruşmasında başhekim yardımcısı A.A. ve sosyal hizmetler uzmanı N.D., suçlamaları kabul etmeyerek ‘FETÖ’yü ve ihbarı yapan İclal Nergiz’i suçladı.
Antalya’da 24 Haziran seçimleri sonrası evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları üyesi beş kişi ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.