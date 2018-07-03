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Yaramazlara biraz batar!

İçkiye ÖTV zammı: Yüzde 15.5

İçkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 arttı.

Fotoğraf: Reuters

Litrede 184 lira olan maktu vergi 213 liraya yükseldi.

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