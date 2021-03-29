İçkiden alınan vergi, yedi bakanlığın bütçesini geçti

2020 yılında içki satışından, yedi bakanlığın aynı yıl bütçeden aldığı paydan fazla vergi tahsil edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Pixabay

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 ile 2020 yıllarında içki satışından sırasıyla 14.7 milyar lira ve 16.5 milyar lira özel tüketim vergisi tahsil edildiğini açıkladı.

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Geçen yıl içkiden toplanan vergi aşağıda sıralanan bakanlıkların merkezi bütçeden aldığı paydan fazla: