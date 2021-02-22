İçki tüketimi bir yılda 20 milyon litre azaldı ama vergi geliri fırladı

Geçen yıl Türkiye’de içki tüketimi yaklaşık 20 milyar litre azalmasına rağmen, bu alanda toplanan ÖTV geliri yüzde 12 artışla 16 milyar 467 milyon liraya yükseldi.

Fotoğraf: Pixabay

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre içki tüketimi bir önceki yıla göre 19 milyon 981 bin litre azalışla, 1 milyar 8 milyon 180 bin litreye geriledi. En çok bira tüketimi azaldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl bira tüketimi 10 milyon 740 bin litre düştü. Aynı dönemde şarap tüketimi 7 milyon 827 bin litre, votka tüketimi 1 milyon 438 bin litre azaldı. Viski tüketimi ise 3 milyon 424 bin litre arttı.

Rakıda büyük düşüş

Son 10 yıla bakıldığındaysa, tüketimi en fazla düşen rakı oldu. 2011 yılında iç piyasaya arz edilen toplam rakı miktarı 48 milyon 810 bin litreyken, 10 yılda bu miktar 30 milyon 103 bin litreye geriledi. Geçen yıl iç piyasaya arz edilen rakı miktarı ise bir önceki yıla göre 2 milyon litre arttı. Rakı ihracatında da düşüş görüldü. 2019’da 3 milyon 491 litre olan rakı ihracatı geçen yıl 3 milyon 267 bin litreye geriledi.

ÖTV zamları

Bu düşüşte vergi kanalıyla yapılan zamların da etkisi bulunuyor. İçkideki vergi zamları, bu kalemden elde edilen ÖTV miktarını zirveye taşıdı.

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2006’da tahsil edilen her 100 liralık ÖTV’nin 5 lirası içkiden elde edilmişken, 2019’da 100 liralık ÖTV’nin 10 lirası içkiden tahsil edildi. İçkinin vergi gelirindeki payı yüzde 3.5’e kadar geldi.

Son 13 yılda içkiden elde edilen ÖTV 94 milyar 869 milyon lirayı aştı. Bu dönemde içkiden alınan ÖTV 13 yılda yüzde 729 artışla 2020’de 16 milyar 467 milyon liraya çıktı.

Pandemide tüketim düştü

Bakanlığın verilerine göre, geçen yıl içki satışının en düşük olduğu aylar ocak, şubat, mart ve nisan ayları oldu.

‘Normalleşme’nin başladığı haziran ayından itibaren, restoranların da açılmasıyla tüketim arttı. Ocak 2020, 38 milyon 688 bin litrelik iç piyasaya arz miktarıyla en düşük dönem olurken ağustos, 122 milyon 850 bin litrelik satışla en yüksek rakamın yakalandığı ay oldu.