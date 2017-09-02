‘İçki’ tartışmasında Soylu da topa girdi: Alem yapanların yakasına yapışmayı biliriz 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle ihraç edilen üç CHP’li için “Onların yakasına yapışmayı biliriz” dedi.

AKP, ‘Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

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‘Onların yakasına yapışmayı biliriz’

DHA’nın haberine göre, Trabzon’daki bayramlaşma töreninde konuşan Soylu, kurultayda yaşanan ‘içki içme’ tartışması hakkında şunları söyledi: “Bir şeyi söylemek zorundayım kimse kusura bakmasın. ‘Çanakkale’ deyince biz oturduğumuz yerden doğruluruz. Bizim oraya hürmetimiz ve saygımız var. Bugün ezan hür ve özgür okunuyorsa, eğer bugün biz bu topraklarda var isek, orada adı sanı belli olmayan, yokluk ve fukaralık içerisinde bu ülkenin hürriyetini başkalarının postallarının altında ezdirmemek için fedai can edenlere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Kim orada içki âlemleri yapıyor, o bize emanet edilenlerin ruhunun mukassem ediyorsa biz onların yakasına yapışmayı biliriz. Bunu böyle bilsinler.”