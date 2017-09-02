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‘İçki’ tartışmasında Kılıçdaroğlu’ndan özür isteyen Bozdağ: Çok büyük bir edepsizlik

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ‘Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle ihraç edilen üç CHP’li için parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AKP, ‘Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP’den disiplin soruşturması beklediklerini, disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ettiklerini söylemişti.

Memleketi Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bayramlaşma programına katılan Bozdağ, ‘Adalet Kurultayı’nı eleştirdi.

Bozdağ şöyle konuştu: “Gördük ki şehitlerimizin metfun bulunduğu bu büyük alanın içerisinde, çiftetelli atan, göbek atan, alkol kullanan bir edepsizliğe, bir saygısızlığa, bir terbiyesizliğe de bazı Cumhuriyet Halk Partililer imza attılar. Bazı gazeteler atletli fotoğraftan halk adamlığı çıkarmaya çalışıyorlar. Halk adamı bunu yapar mı? Çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir edepsizlik, çok büyük bir saygısızlık ve hakaret var burada. Bu saygısızlığı yapanların ceza hukuku bakımından suç oluşturan bir eylem varsa ceza görmeleri, hem de milletten özür dilemeleri lazım. Sadece onların değil, sayın Kılıçdaroğlu’nun da ‘Türk milletinden özür diliyorum’ demesi, şehitlerimizin manevi hatırasını zedeleyen bu saygısızlar nedeniyle şehitlerimizin manevi huzurlarında bizzat onlardan ‘Özür diliyorum’ demesi lazım.” 

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