İçki satışı azaldı: İlk sırada bira var

Dünya genelinde içki satışının incelendiği rapor, başta bira olmak üzere satışlarda küresel düzeyde azalma görüldüğünü ortaya koydu.
BBC Türkçe’nin haberine göre, raporda küresel içki pazarının geçen yıl yüzde 1,3 daraldığı belirtildi.
Bu düşüşteki en büyük rol, yüzde 1.8’lik azalmayla bira satışlarının.
Rapora göre, şarap satışları yüzde 0.1 azaldı ancak yüksek alkollü içki tüketimi yüzde 0.3’lük oranda arttı.
Ekonomik yavaşlama ve durgunluğun yaşandığı Çin’de bira satışları yüzde 4.2, Brezilya’da yüzde 5.3, Rusya’da ise yüzde 7.8 oranında azaldı.