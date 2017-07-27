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‘İçki mi içiyorsunuz?’: Bir genci öldüren şahıs, sevgilisini de kaçırmaya çalıştı

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Ankara’da iki sevgilinin olduğu araca elinde av tüfeğiyle yakaşan ve “Burada içki mi içiyorsunuz?” diyen şahıs, 26 yaşındaki Yasin B.’yi öldürdü, aracı gasp edip Züleyha B.’yi kaçırmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA

Haberturk’ten Helin Şahin’in haberine göre Yasin B. ve sevgilisi Züleyha B., önceki gece arabayla İmrahor Vadisi’ndeki boş bir araziye gitti.

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50 yaşlarında bir şahıs arabaya yaklaşarak içeride sohbet eden iki gence, “Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz? Sizi gördüm” dedi.

Kendisine tepki gösteren Yasin B.’yi tüfekle ateş ederek öldüren saldırgan, arabayı gasp edip, “Seninle az işim var” diyerek Züleyha B.’yi kaçırmaya çalıştı.

Araçtan atlayarak kaçan Züleyha B., karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, Yasin B.’nin öldüğünü tespit etti.

Zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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