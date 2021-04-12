İçişleri’nden Ramazan genelgesi

Ramazan boyunca kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.

Fotoğraf: Reuters

2 Mart’ta başlayan ‘kontrollü normalleşme’nin ardından kontrolden çıkarak 60 bine dayanan günlük vaka sayısını, turizm sezonu öncesi 10 bine çekmek için Ramazan boyunca sert tedbirlerin uygulanması planlanıyor.

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İçişleri Bakanlığı valiliklere ‘Ramazan Tedbirleri’ genelgesi gönderdi.

Genelgede, Ramazan’da öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek Ramazan’da alınacak tedbirlere yer verildi.

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Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.

Pide ve ekmek üretimi

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ramazan’la beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

Toplu taşıma

İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az üç saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

Ramazan boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.