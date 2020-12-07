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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri’nden, ‘oltalama’ yoluyla dolandırıcılık uyarısı: ‘Aşıda önceliklisiniz’ mesajlarına itibar etmeyin

Covid-19 aşıları Türkiye’ye ulaşmadan dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, aşıyı kullanarak ‘oltalama‘ yoluyla dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Fotoğraf: TRT Haber

Bakanlığın internet kullananları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcıların “Aşıda önceliklisiniz” mesajı yolladıkları belirtildi.

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Uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi: “Telefonunuza gelebilecek, ‘Aşı Randevu Oluşturma’ mesajlarına veya sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır.”

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