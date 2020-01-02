İçişleri’nden, Nissan’ın eski CEO’sunun kaçışıyla ilgili soruşturma; gözaltılar var

İçişleri Bakanlığı’nın, Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Carlos Ghosn (Fotoğraf: Reuters)

Nissan’ın görevden alınan ve Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı eski CEO Carlos Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek Lübnan’a kaçmıştı.

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Reuters’a bilgi veren kaynaklar, Ghosn’un Lübnan’a İstanbul’dan kalkan bir uçakla gittiğini belirtmişlerdi.

İçişleri Bakanlığı, Ghosn’un kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA’nın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan dördü pilot, biri kargo firmasında ticaret ve operasyon müdürü, ikisi ise Atatürk Havalimanı’ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı.