İçişlerinden kararname yalanlaması: Görev eklenmedi, kanun tekrarı

İçişleri Bakanlığı, yeni kararnameyle ‘ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenleme’yle ilgili bakanlığa görev verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, 1985’te yayınlanan 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’na değinildi.

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Açıklamada, bu kanunun 2’nci maddesindeki ‘g’ bendinde “Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek”, 9’uncu maddesinin ‘b’ bendinde de “Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak” dendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu itibarla (1) Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirtilen görev, 1985 tarihli kaldırılan ‘İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer alan görev ve yetkilerin tekrarından ibaret olup, yeni bir düzenleme değildir. 1985 sayılı Kanunda da sözü edilen görev ve yetkiler, il ve ilçe mülki sınırlarının belirlenmesi ve sınır uyuşmazlıklarının giderilmesi amacına ilişkindir.”