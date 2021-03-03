İçişleri’nden ‘iş yerlerinin çalışma saatleri’ konulu genelge

İçişleri Bakanlığı’nın iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelgesine göre, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00’de açılacak 20.00’de kapanacak.

Fotoğraf: DHA

81 il valiliğine gönderilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

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Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği ifade edildi.

Genelgede ayrıca, vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı kaydedildi.