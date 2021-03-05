İçişleri’nden ilk ‘Dinamik Denetim Modeli’ bilançosu: 33 bin 963 işletmeye yaptırım; dört kapatma cezası

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilen kontrollerde 33 bin 963 işletmeye, iş yerine, kişiye idari yaptırım uygulandı, dört iş yerine kapatma cezası verildi, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: AA

Bakanlık, dün Türkiye genelinde 48 bin 67 ekip ve 260 bin personelin katılımıyla ‘Dinamik Denetim Modeli’ çerçevesinde yapılan ilk denetimin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

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Denetimlerde, 1561 işletme ve iş yerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi, 1816 işletme ve iş yeri tedbirlere uyum konusunda uyarıldı.