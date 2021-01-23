İçişleri’nden eski CHP’li vekil Şimşek hakkında suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yarıyıl tatili süresinde şehirlerarası insan hareketliliğinin yeni bir dalgaya neden olacağını belirterek “Evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek” dedi.