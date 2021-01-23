İçişleri’nden eski CHP’li vekil Şimşek hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Şimşek, Habertürk’te katıldığı canlı yayında “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” demişti.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, ‘militan’ ifadesinin, vali ve kaymakamlarının halk nezdinde saygınlığını yitirmesine neden olabileceği savunuldu.
Söz konusu ifade, ‘eleştiri niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı’ diye tanımlandı.
Bakanlığın dilekçesinde Şimşek, ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘Türk milletini, devleti, Meclis’i, hükümeti ve yargı organlarını alenen aşağılamak’la suçlandı.