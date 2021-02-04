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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri’nden ‘Boğaziçi bilançosu’: 528 kişiden 28’i halen gözaltında

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör ataması sonrası yapılan eylemlerde 528 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuıters/Ümit Bektaş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay rektör atanmasının ardından, öğrenci ve akademisyen eylem yapmaya başlamıştı.

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Ankara’daki basın toplantısında bilgi veren Çataklı, 38 kentte gözaltına alınan 528 kişiden ikisinin tutuklandığını, 498 kişinin de serbest bırakıldığını belirtti. Serbest bırakıların 108’ine adli kontrol tedbiri uygulandı. Halen İstanbul’da gözaltında 28 kişi bulunuyor.

Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi’ni ‘Türkiye’nin en güzide eğitim kurumlarından birisi’ diye tanımlayarak, ‘huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılar’a asla müsaade etmeyeceklerini aktardı.

Bakanlık sözcüsü, “Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz” dedi.

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