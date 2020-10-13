İçişleri’nden AYM üyesine gönderme: Işıklarımız hiç sönmüyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın imalı paylaşımına İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’nun hak ihlali nedeniyle yeniden yargılanması talebini reddetmişti.

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Yıldırım, bugün akşam Twitter hesabından AYM’nin binasının fotoğrafını paylaşarak “Işıklar yanıyor” ifadelerini kullandı.

AYM üyesi, yaklaşık iki saat sonra “‘Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” diye yazdı.

İçişleri Bakanlığı da ilerleyen saatlerde Yıldırım’a gönderme yapıp bakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak “Işıklarımız hiç sönmüyor” diye yazdı.

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Bakanlık, daha sonra bir paylaşım daha yaptı.