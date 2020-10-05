İçişleri: Yıldırım-3 Operasyonu’nda yaralanan askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında düzenlenen Yıldırım-3 Operasyonu’nda çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

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“Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”