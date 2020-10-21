İçişleri, ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelebileceği’ iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.”

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili vaka sayısının, günlük tablodaki hasta sayısının beş katı olduğunu açıklamış, vakalardaki artış nedeniyle genç ve yaşlı nüfus için sokağa çıkma yasağı ya da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanabileceğini ifade etmişti.