İçişleri: Trafikte yüzde 50 ve maske kuralı titizlikle denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran’dan 1 Ekim’e kadar toplu taşımada yüzde 50 doluluk oranı ve maske takma kuralının ‘titizlikle denetleneceğini’ bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakan Süleyman Soylu’nun imzasıyla tüm valiliklere ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri’ genelgesi gönderildi. Genelgede, karayollarında 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde uygulanacak trafik tedbirleri sıralandı.

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Tedbirler özetle şöyle:

*Hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek.

Kurallara özel vurgu

*Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek.

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Yol kontrolünde ‘karma ekip’

*Ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabiliyetlerinin zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik (özellikle şehirler arası yollarda) olarak birleştirilecek. Böylelikle yol kullanıcılarının sürekli, etkili ve yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak ‘Karma Ekipler’ aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedeflenecek.

*Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda ‘Algılanan Yakalanma Riski Duygusu’nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak.

‘Uykusuz olanlar dinlendirilecek’

*Özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak.

*Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, ‘dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali’ bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.

Şoförler araç dışına davet edilecek

*Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavetin kaza riskini daha fazla artırması nedeniyle özellikle 05:00-07:00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak.

*Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak.

*Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 00:00-06:00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek, özellikle ara yollarda da denetimlerin planlanacak.