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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri, ‘Selefi derneklerin silahlandığı’ iddiasıyla ilgili tahkikat başlattı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Selefi derneklerin silahlandığı iddiasıyla ilgili terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.

Fotoğraf: Arşiv

Ersoy’un bu açıklaması, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ diye tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün Selefi derneklerin silahlandığına yönelik iddiaları üzerine geldi.

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‘Cübbeli’, CNN Türk’te yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ programında yurt genelinde 2 bin Selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüş, “Bunlardan en az 150’sini öğrendim. Savcı davet ederse isim isim anlatacağım. Bu bir vatandaşlık görevi” demişti.

Bakan yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından, ‘Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım’ başlıklı haberi paylaşıp şunları yazdı:

“Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

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Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.”  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ersoy’un Twitter’daki açıklamasını kendi sayfasında paylaştı.

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