İçişleri, İmamoğlu’na 27 soruşturma başlatmış; başına AKP’li müfettişi koymuş

İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanı olduğu döneme ilişkin 25’i ihale, ikisi imarla ilgili toplam 27 konuda soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre 13 Mayıs 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettiş Arif Yıldırım ve ona bağlı araştırmacı kadrosunun başlattığı teftişte, İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde başkanlık yaptığı 2014-2019 dönemi mercek altına alındı.

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Altı ay sürdü

Altı ay boyunca sürdüğü belirtilen teftişte bahsedilen döneme ait yaklaşık 2 bin 156 iş yeri ruhsatı, 5 bin 33 inşaat ruhsatı, 2 bin 893 iskan, 685 ihale, bin 840 adet doğrudan temin, tüm meclis ve encümen kararları ile belediye şirketlerinin tüm evrakı incelendi.

Teftiş sonucunda İçişleri Bakanlığı, geçen aralık ve ocak aylarında aldığı kararlarla İmamoğlu hakkında 27 konuda soruşturma açılmasına izin verdi.

Kararların tebliğinin ardından soruşturma izinlerinin kaldırılması talebiyle 11 Mayıs’ta Danıştay’a itiraz başvurusu yapıldı.

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AKP adayı

Soruşturmada görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Yıldırım’ın 7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde AKP’den Mersin 6’ncı sıra milletvekili adayı olduğu belirtildi.

Teftişin de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin İstanbul’da 6 Mayıs günü tartışmalı şekilde iptal edilmesinin ardından başlatılması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’na corona virüsü salgınından etkilenenlere yardım etmek amacıyla belediyenin başlattığı bağış kampanyası hakkında da soruşturma başlatmıştı.