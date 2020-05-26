İçişleri: İlk dört ayda kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 36 azaldı

İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk dört ayında kadın cinayetlerinin önceki yılın aynı dönemine göre azaldığını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, bakanlığın açıklamasında, yılın ilk dört aylık döneminde kayda geçen kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düştüğü belirtildi.

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Açıklamada, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart’tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7’lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31’lik azalma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.”

Açıklamaya göre, bu yılki cinayetlerin yüzde 34’ü kadınların eşleri, yüzde 27’si sevgilileri, yüzde 22’si de aile bireyleri tarafından işlendi. Cinayetlerin yüzde 64’ü evde, yüde 13’ü ise sokakta işlendi.