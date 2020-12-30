İçişleri genelgesi: Yılbaşında belirli cadde ve meydanlar turistlere de kapalı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı akşamı, belirlenen cadde, bulvar ve meydanların, yabancı turistler dahil girişe kapalı olacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bakanlık tarafından valiliklere ‘Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri’ konulu genelge gönderildi.

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Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar uygulanmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Covid­-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının verildiği belirtildi.

Genelgeyle, ayrıca, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda, Türkiye’de bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlere de belirli ölçüde kısıtlama getirildi.

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Bu kapsamda, yarın (31 Aralık) saat 21:00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10:00’a kadar, il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılacağı kaydedildi.

Bu alan, cadde ve meydanlara örnek olarak İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir’de Gündoğdu Meydanı örnek gösterildi.