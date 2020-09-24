İçişleri: Temaslılar konusunda yanıltıcı bilgi verenler hakkında işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, ‘temaslıların doğru bilgilendirilmesi’ konulu genelge gönderdi. Genelgede, temaslılarla ilgili eksik ve yanıltıcı bilgi verenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi uyarınca işlem yapılacağı vurgulandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre genelgede, evde izolasyona alınan Covid-19 tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşullara uymalarının sağlanması amacıyla filyasyon çalışmaları takip kurulları ve mahalle denetim ekipleri oluşturulduğu anımsatıldı.

Reklam

Genelgede, gelinen aşamada corona virüsü tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri vurgulandı.

Üç aydan iki yılar kadar hapis veya para cezası

Bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi ‘bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı’ hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

Reklam

Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.”