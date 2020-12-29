İçişleri: Evlenmek isteyenler adres şartı aranmaksızın başvuru yapabilecek

İçişleri Bakanlığı, evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 il valiliğine ‘evlendirme işlemleri’ konulu genelge gönderdi.

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Genelgede, eski uygulamanın, yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunanlar açısından zorluk yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu ifade edildi.

Genelgeye göre, evlenmek isteyen çiftler istedikleri bir evlendirme memurluğuna (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) başvurabilecek.

Bu düzenlemeyle hem bürokrasi hem de hizmet sunum süreçleri kolaylaştırılacak, evlenmek isteyenin başvurabileceği memurluk konusundaki kısıtlama da kalkmış olacak.