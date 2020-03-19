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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri duyurdu: ‘Corona’ genelgesiyle 150 bin işyeri geçici olarak kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, corona virüsünün önlenmesine ilişkin genelgenin ardından 149 bin 382 işyerinin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’da yer alan habere göre bakanlık, genelgeye uymayan 187 işyerinin tekrar kapatıldığını, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da kaydetti.

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Tüm dünyayı etkisi alan virüs nedeniyle Türkiye’de iki kişi hayatını kaybetti, 191 kişide hastalık tespit edildi. Hükümet, AVM’ler ve lokantalar haricinde insanların toplu halde bulunacağı alanları kapatırken, gerekmedikçe dışarıya çıkılmamasını istemişti.

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