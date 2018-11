İçişleri duymasın! Londra bütün TOMA’larını yok pahasına hurdacıya sattı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisinden önceki belediye başkanı Boris Johnson tarafından satın alınan tüm TOMA’ları hurda fiyatına sattığını duyurdu.

Euronews’ün haberine göre Almanya’dan tanesi 120 bin avroya (yaklaşık 750 bin lira) satın alınan üç tazyikli su püskürtme aracı (TOMA) tanesi 4 bin 125 avrodan (yaklaşık 25 bin lira) bir hurdacıya satıldı.

Reuters’in aktardığına göre söz konusu araçlar 2011’de toplumsal muhalefeti bastırmak için Almanya’dan ikinci el olarak alınmıştı.

Türkiye’de bolca bulunan bu araçlardan Londra belediyesinin elinde az sayıda bulunuyordu ancak şu anki başbakan ve 2014’te dönemin içişleri bakanı Theresa May o yıllarda sivil halka yönelik olarak kullanılmalarını Britanya ve Galler’de yasaklamıştı. Ancak yasak devreye girmeden önce araçlar sadece Kuzey İrlanda’da kullanılmıştı.

For too long, London taxpayers have had to bear the brunt of Boris Johnson’s appalling botched water cannon deal.

I'm pleased we have managed to finally get rid of them – and that the proceeds will be used to help young Londoners across our city.https://t.co/7ERNdyDBxQ

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 19, 2018