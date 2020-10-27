İçişleri: Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun kutlanacak

İçişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın pandemi koşullarına uygun şekilde kutlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter’daki paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarını yalanladı.

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Çataklı, “Tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi” değerlendirmesinde bulundu.

Çataklı, şunları kaydetti:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak, gün boyuna yayılacak şekilde, temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek; çelenk sunma törenleri, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır.”

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Daha önce de 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına pandemi koşulları nedeniyle kısıtlama getirilmişti.

Buna karşın, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına ilişkin etkinliklerde tedbir alınmaması eleştirilere neden olmuştu.